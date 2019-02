Mit 2000 Fans im Rücken will Sturm heute den ersten Auswärtssieg zum Bundesliga-Rückrundenstart seit 2010 feiern.

In Mattersburg

Roman Mählich ist kein Mann der großen Worte. Der Sturm-Trainer will sich nicht aufgrund großmundiger Ankündigungen angreifbar machen. Lieber lässt er Taten sprechen. Und genau auf diese kommt es heute auch an. Beim Bundesliga-Rückrundenauftakt in Mattersburg geht es für die Grazer um wichtige Punkte im Kampf um das obere Play-off.