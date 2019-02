Das Trainingslager in der Türkei geht für Sturm heute zu Ende. 18 Betreuer haben sich in den letzten Tagen um die Grazer gekümmert, bei Hartberg setzt man auf eine „Rumpftruppe“.

Hartbergs Betreuerteam vor der Ankunft von Säumel und Grabner © KK

Heute um 14.05 Uhr hebt der Sturm-Tross auf dem Flughafen Antalya Richtung Thalerhof ab – mit Ausnahme von Philipp Hosiner, der nach Berlin fliegt, um seine Verlobte zu besuchen. Zehn Tage ließ Trainer Roman Mählich seine Mannschaft in der Türkei ordentlich schwitzen. Der Abschluss verlief mit einem 2:3 gegen den dänischen Klub Randers nicht optimal. „Ich bin immer enttäuscht, wenn wir verlieren. Die Tore, die wir bekommen haben, haben in erster Linie etwas mit Konzentration zu tun. Mag schon sein, dass der ein oder andere müde war, aber dann müssen wir halt drüber gehen. Das können wir, das haben wir auch probiert. Insgesamt war das schon in Ordnung“, sagt Mählich.