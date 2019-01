Philipp Zulechner setzt seine Karriere in der 2. deutschen Fußball-Liga fort. Der Ex-ÖFB-Teamspieler unterschrieb am Mittwoch bei Erzgebirge Aue einen Vertrag bis Saisonende mit Option auf ein weiteres Jahr.

Philipp Zulechner © APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Der 28-jährige Stürmer war nach dem Auslaufen seines Kontrakts bei Sturm Graz seit Sommer vereinslos, davor war Philipp Zulechner unter anderem bei Freiburg und der Wiener Austria engagiert.

Zulechner hat eine schwere Zeit hinter sich: Drei Monate setzte ihn ein multiresistenter Keim außer Gefecht, wie er im vergangenen Dezember der Kleinen Zeitung berichtete. Über eine offene Wunde war er in die Blutbahn und in weiterer Folge in die Organe geraten. Zulechner war ans Bett gefesselt. "Die Hände konnte ich bewegen, die Beine allerdings nicht", sagte er. Was er damals nicht wirklich realisiert hatte. Es ging um Leben und Tod. Multiorganversagen war denkbar, wurde im LKH Graz aber rechtzeitig und richtig behandelt.

Nun kann der 28-Jährige bei Aue wieder voll durchstarten. "Seit März 2018 gelte ich wieder als vollkommen geheilt. Der Keim ist weg. Ich fühle mich auch richtig gut."