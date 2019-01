Nach drei Testspielsiegen in Folge konnte der SK Sturm wieder einmal nicht gewinnen. Die Grazer spielten gegen den dänischen Klub Horsens 1:1.

1:1 in Belek

Philipp Hosiner traf für Sturm © GEPA pictures

Die Einheiten der vergangenen Tage in Belek waren für die Sturm-Spieler intensiv. Und das merkte man den Akteuren im Test gegen Horsens auch an. Nach einer Aktivierungseinheit am Dienstagvormittag - Ständchen für Geburtstagskind, Zeugwart Simo Maric inklusive - kamen die Steirer gegen die Dänen nach 0:1-Rückstand immerhin noch zu einem 1:1. Philipp Hosiner traf für die Mannschaft von Roman Mählich.

Ohne die rekonvaleszenten Markus Pink, Markus Lackner, Lukas Grozurek und Stefan Hierländer sowie Otar Kiteishvili (wurde geschont) und Christopher Giuliani (dritter Tormann) ließ Mählich folgende Mannschaft spielen:

Siebenhandl (Schützenauer); Obermair, Spendlhofer (Ferk), Avlonitis (F. Koch), Maresic, Mensah (Schrammel); Huspek (Amoah), T. Koch (Ljubic), Lovric, Jantscher (Lema); Eze (Hosiner)

Körperlich robuste und teils tief stehende Gegner machten es den Schwarz-Weißen nicht einfach. Ähnliches ist für Sturm wohl auch beim Frühjahrsauftakt in Mattersburg am 24. Februar zu erwarten.

