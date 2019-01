Zulj über Transfer„Anderlecht hat mich gleich überzeugt“

Facebook

Heute wird Peter Zulj verabschiedet © GEPA pictures

Peter Zulj ist also nicht mehr Spieler des SK Sturm. Der 25-Jährige hat bereits im Sommer angekündigt, den nächsten Schritt in seiner Karriere tun zu wollen. Nun hat der Mittelfeldspieler eben diesen Schritt gemacht, er ist zum RSC Anderlecht gewechselt. Zulj hat beim belgischen Topklub einen Vertrag über dreieinhalb Jahre bis 2022 unterschrieben. Bereits gestern sagte er: „Ich habe mir den Klub genau angeschaut und Anderlecht hat mich gleich überzeugt. RSC Anderlecht ist der größte Klub in Belgien und ich möchte Titel gewinnen und international spielen. Ich werde alles dafür tun, damit der Klub weiterhin erfolgreich ist und wie immer mein Bestes geben.“

