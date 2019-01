Facebook

Peter Zulj © APA/ERWIN SCHERIAU

Der ÖFB-Teamspieler soll demnach beim Traditionsclub Anderlecht vorstellig geworden sein. Anderlechts Sportchef Michael Verschueren befinde sich in "fortgeschrittenen Verhandlungen" mit Sturm Graz über den Transfer des Mittelfeldspielers.

Peter Zulj hatte am Dienstag von Sturm frei bekommen, um Gespräche mit Interessenten zu führen (die Kleine Zeitung berichtete). Der 25-Jährige ist bekanntlich wechselwillig, die Grazer würden ihn auch bei einer entsprechenden Ablösesumme ziehen lassen. Anderlecht ist nationaler Rekordmeister, befindet sich in der heimischen Jupiler League derzeit aber nur auf Rang fünf der Tabelle. Die Liga startet in Belgien am kommenden Wochenende in die Frühjahresmeisterschaft.

Am frühen Mittwochvormittag hat Zulj bestätigt, gerade in Belgien zu sein. Der Transfer soll unmittelbar bevorstehen.