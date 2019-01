Nicht beim Training Zulj erhielt einen Tag "frei" für Gespräche mit Interessenten

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Peter Zulj hatte am Dienstag "frei", um sich mit Interessenten zu treffen © GEPA pictures

Grundsätzlich scheint klar zu sein, dass Peter Zulj den SK Sturm im Winter wohl verlassen wird, die Frage ist nur, wie schnell der Transfer über die Bühne geht. Die Zeichen stehen auf Abschied. Tatsache ist: Es gibt offenbar mehrere Interessenten für den 25-Jährigen.

Was dafür spricht, dass Zulj gehen wird, ist auch die Tatsache, dass er am Dienstag beim Training in Graz fehlte, was wiederum einige Interessenten, die sich ein Bild von ihm machen wollten, nicht freuen dürfte. Offiziell aber erhielt Zulj "einen Tag frei, um sich mit etwaigen Interessenten zu treffen", wie Günter Kreissl, Geschäftsführer Sport, mitteilte.

Man weiß, dass sich Zulj gerne vor einem Wechsel ein Bild macht, wie der Klub organisiert ist, wie alles abläuft. Und man darf wohl auch annehmen, dass es bei dem Treffen mit "etwaigen Interessenten" auch ums Geld gehen wird - denn ganz billig wird es Zulj wohl nicht machen. Bleibt die Frage, wie schnell eine Einigung erzielt werden kann. Insider gehen davon aus, dass das wohl erst am Mittwoch, im Laufe der Woche, passieren wird. Durchaus möglich, dass man just auch bei der Gala zum 110. Geburtstag den Zulj-Abgang erfährt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.