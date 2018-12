Zuversicht bei Sturm"Werden zeigen, dass wir die Chefs sind"

Facebook

Sandi Lovric © GEPA pictures

Es ist eines dieser Spiele, die man in einer Karriere nicht vergisst. Bei Sturms 4:0-Sieg gegen den WAC am 1. April 2017 streckte Christopher Wernitznig Sandi Lovric mit einem brutalen Foul nieder. Der Sturm-Spieler musste ausgetauscht werden. Bei ihm wurde tags darauf ein Bänderriss im Knöchel diagnostiziert. WAC-Spieler Wernitznig sah für diese Attacke nicht einmal die Gelbe Karte.

Die Szene von damals ist irgendwie symptomatisch für die bisherige Karriere von Lovric. Sobald die Leistungskurve des Mittelfeldspielers nach oben gezeigt hat, kam etwas dazwischen. Entweder Verletzungen oder Trainer, die Lovric auf die Ersatzbank verbannten. „Es ist irgendwie komisch. Aber jammern hilft nichts. Ich gebe nicht auf, egal was passiert“, sagte der 20-Jährige. Und er hat gut daran getan.

Anerkennung vom Präsidenten

Aktuell zeigt Lovric auf dem Platz groß auf, beweist Übersicht, rackert unermüdlich und spielt brandgefährliche Pässe. „Ich kann ein Spiel lesen, das ist mir angeboren und eine Stärke von mir“, sagt er voller Selbstvertrauen. Seine Darbietungen waren gegen St. Pölten gut, als er nach dem Ausschluss von Dario Maresic eingewechselt wurde. Und sie waren bei Sturms 2:0-Sieg in Altach gut. Das bemerkte sogar Präsident Christian Jauk, der ihm zuletzt schulterklopfend ins Ohr flüsterte: „Du warst der Beste in Altach, gratuliere.“

Lob tut gut, beeindruckt ihn aber nicht wirklich. „Ich werde mich jetzt wegen der zwei Spiele sicher nicht ausrasten, sondern hart weiterarbeiten. Es muss immer weitergehen und derzeit klappt es wieder ganz gut. Ich mache mir darüber aber nicht so viele Gedanken. Ich lasse es einfach laufen und denke im Moment nicht so viel nach, sondern spiele instinktiv die Pässe“, sagte Lovric. Seine Leistungssteigerung führt er auf seine Erfahrung sowie seine derzeitige körperliche Fitness zurück. „Ich kann jetzt 90 Minuten Vollgas geben und muss nicht überlegen, ob ich mich irgendwann im Spiel schonen sollte.“

Zulj fehlt

Das Zusammenspiel mit seinen unmittelbaren Mitspielern klappt gut. Mit Peter Zulj fehlt heute gegen den WAC einer, der für das Spiel der Grazer enorm wichtig ist. „Das ist schade, aber wir werden auch ohne Peter Lösungen finden“, sagt Lovric. Dass die Zulj-Sperre ihn in eine besondere Rolle drängt, glaubt der gebürtige Lienzer nicht und verweist auf das Kollektiv, das auch den so wichtigen Sieg in Altach geholt hat.

Die drei Punkte in Altach sind im Kampf ums obere Play-off aber nichts wert, wenn man heute gegen die Wolfsberger nicht nachlegt. „Der WAC hat bisher eine gute Saison gespielt. Aber wir spielen daheim und werden zeigen, dass wir zu Hause die Chefs sind. Und so werden wir die Partie auch angehen“, sagt ein selbstbewusster Lovric.

Dass er mit drei EM-Teilnahmen aktuell der erfolgreichste Sturm-Spieler ist, sei nur nebenbei erwähnt. Nach den EM-Endrunden 2015 (U17) und 2016 (U19) hat er sich mit dem U21-Team für die Endrunde 2019 in Italien qualifiziert. Bleibt nun zu hoffen, dass nichts mehr passiert auf seinem Weg nach oben.

