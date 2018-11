Facebook

Roman Mählich © APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Sie wollten immer schon wissen, was Roman Mählich am liebsten isst? Wo er in Graz seine Freizeit verbringt? Ob ein Fußball-Trainer überhaupt Freizeit hat? Welchem Fußballteam er am liebsten zusieht? Und welchen Spieler er unbedingt einmal trainieren möchte?

Egal was Sie vom neuen Sturm-Trainer wissen wollen - heute haben Sie die Gelegenheit den 47-Jährigen zu fragen. Zwischen 14 und 15 Uhr ist der Sturm-Trainer für Sie erreichbar.

Wer in dieser Zeit keine Möglichkeit hat, seine Frage zu stellen, kann andere Kanäle versuchen: Entweder via Facebook als Nachricht oder Posting. Oder als E-Mail mit dem Betreff "Fragestunde Roman Mählich".

Fragestunde mit Roman Mählich Wann: Heute, Donnerstag, von 14 bis 15 Uhr

Telefonnummer: 0810/200 107 Schreiben Sie ihre Frage als Kommentar zu diesem Artikel

Schreiben Sie ihre Frage per Facebook-Nachricht an die Seite "Kleine Zeitung Sport"

Sie können Ihre Frage auch via E-Mail schicken.