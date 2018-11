Facebook

Roman Mählich © APA/Erwin Scheriau

Als Roman Mählich am vorigen Montag als neuer Trainer des SK Sturm präsentiert wurde, wurden bei vielen Fans Erinnerungen wach. Immerhin spielte der Mittelfeldspieler zwischen 1995 und 2003 für die Grazer, gewann mit ihnen zwei Meistertitel sowie drei Cuppokale und hatte einen großen Anteil an den legendären Champions-League-Erfolgen. „Die Euphorie in den Straßen, das war ein Traum“, sagt Mählich, der vom damaligen Präsidenten Hannes Kartnig am Festnetztelefon engagiert wurde, weil er einer der wenigen Spieler war, die Trainer Ivica Osim unbedingt haben wollte.