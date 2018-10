Freud und Leid liegen in der Steiermark derzeit nicht weit auseinander. Während die Hartberger mit dem 2:0 den dritten Sieg in Serie feierten, warten die Grazer seit mehr als einen Monat auf einen vollen Erfolg.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rajko Repp schnürrte gegen den Sk Sturm einen Doppelpack © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Hans Oberlaender)

Die neue Nummer eins in der grünen Mark heißt seit gestern TSV Hartberg. Mit dem 2:0 gegen den Sk Sturm Graz zogen die Oststeirer in der Tabelle an den Blackies vorbei und sind mit Platz sechs sogar in der oberen Tabellenhälfte. Die Grazer hingegen hadern nach dem Spiel mit der eigenen Leistung. "Wir waren in den entscheidenden Situationen hinten nach. Es war zu wenig und wir müssen zu klaren Torchancen kommen. Wir hätten mit mehr Leidenschaft reingehen müssen", analysierte Lukas Spendlhofer. Auch die Gegentore hätte man verhindern können. "In der zweite Hälfte hat uns einfach der Biss gefehlt. Die Tore sind eigentlich aus blöden Fehlern von uns entstanden."

Die Blackies warten seit mehr als einem Monat auf einen vollen Erfolg in der Liga, dementsprechend schwierig ist die Situation im Klub derzeitig. "Wir werden das Spiel genau analysieren und die richtigen Schlüsse daraus ziehen", erklärte Sportdirektor Günter Kreissl nach dem Spiel. Er will die Niederlage nicht nur am fehlenden Glück festmachen. "Es ist nicht immer nur Glück oder Pech, auch bei den Stangenschüssen. Da fehlt dann auch vielleicht einfach die Genauigkeit."

Diese Genauigkeit hatte am Samstag Doppeltorschütze Rajko Rep. Er schoss Hartberg praktisch alleine zum Sieg und freut sich über das Vertrauen des Trainers. "Letztes Jahr habe ich leider nicht viel gespielt, jetzt freut es mich, dass ich auf dem Platz stehe und ich kann noch viel, viel mehr."

Für Florian Flecker ging der Sieg in Ordnung, ein Quäntchen Glück spielte aber auch eine Rolle. "Wir haben bei den Torchancen der Grazer hatten wir sicher auch ein bisschen Glück, die Leistung von uns war aber wieder sehr gut." Der Sieg war auch die Revanche für die knappe Niederlage zu Saisonbeginn. "Wir haben in den letzten Wochen sicher viel dazugelernt und sind reifer geworden. Die Stimmung ist derzeit einfach super."