Rene Swete hielt seinen Kasten auch gegen Sturm sauber © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Hans Oberlaender)

Das 2:0 im Steirer-Derby war das zweite Spiel in Serie ohne Gegentor für die Hartberger. Dementsprechend groß war die Freude bei Rene Swete: "Es freut mich natürlich persönlich, dass wir wieder zu Null gespielt haben. Die Verteidigung, vor allem im Zentrum, war heute richtig stark. Viel wichtiger sind aber die drei Punkte." Sturm traf in den 90 Minuten dreimal Aluminium, die Glücksfee meinte es also gut mit den Oststeirern. "Es heißt nicht umsonst, dass man sich Glück erarbeiten kann, das haben wir heute gemacht. Ich finde wir haben verdient gewonnen."

Die Grazer haderten nach dem Spiel mit der fehlenden Chancenauswertung. "Wir waren die bessere Mannschaft und hatten auch viele Möglichkeiten. Es passt aber gerade zur Situation, dass wir es nicht schaffen, die Chancen vorne reinzumachen und auch einmal zu Null zu spielen", analysierte Fabian Koch.

Ähnlich sieht es auch Sturm-Trainer Heiko Vogel. "Zurzeit gibt es viele kleine Nachlässigkeiten, die dann zur Gegentoren führen. Wir werden das Spiel genau analysieren und von Woche zu Woche weiterarbeiten."

Sein Gegenüber, Hartberg-Coach Markus Schopp, war mit der Leistung seiner Mannschaft sehr zufrieden. "Der Anfang war turbulent. Mit Michael Huber haben wir unseren Innenverteidiger verloren. Ab der 20. Minute waren wir aber im Spiel und das Tor hat uns dann in die Karten gespielt. Es war zwar ein wenig Glück dabei, trotzdem war es eine super Leistung meiner Mannschaft und ich will den Sieg nicht am Glück festmachen."