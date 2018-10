Facebook

Siegfried Rasswalder und Philipp Hosiner © GEPA

Dass das Steirer-Derby in der zwölften Runde ein Duell auf Augenhöhe ist – zumindest, was die Tabellensituation betrifft –, damit war nicht zu rechnen. „Vor ein paar Wochen hätte niemand gewagt, solche Worte in den Mund zu nehmen“, sagt Hartberg-Trainer Markus Schopp. Der gegenseitige Respekt ist groß. Sturm wird von Hartberg ernst genommen, weil die Grazer eine große Nummer im österreichischen Klubfußball sind. Und Sturm nimmt Hartberg ernst, weil die Oststeirer mehr Siege errungen und mehr Tore erzielt haben als die Grazer. Und wenn Hartberg den SK Sturm heute in der ausverkauften Profertil-Arena besiegt, dann haben die Oststeirer auch mehr Punkte. Der TSV wäre dann auch die neue Nummer eins in der Steiermark.