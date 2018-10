Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das letzte Duell gab es im Cup beim 2:0 der Austria. Hier Uros Matic (links) gegen Stefan Hierländer © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Ort)

Das heutige Duell (17 Uhr) zwischen der Wiener Austria und dem SK Sturm in Favoriten bildet den Abschluss der elften Bundesliga-Runde. Beide Mannschaften wollen ihre Punktebilanz zur Halbzeit des Grunddurchgangs mit einem Sieg verbessern. Schließlich muss das Minimalziel beider Klubs oberes Play-off heißen. Während die Veilchen aktuell auf dem vierten Platz liegen, stehen die Grazer mit Rang sechs am Schleudersitz Richtung unteres Play-off. Sturm muss ergebnistechnisch in die Gänge kommen. Gegenüber den Darbietungen zu Saisonbeginn hat sich Sturm zuletzt auch spielerisch verbessert. Die Punkteausbeute entspricht aber weiterhin nicht den Erwartungen bzw. dem der Mannschaft nachgesagten Leistungspotenzial.

Es hapert an der Auswertung der Chancen. So sieht es auch Sturm-Trainer Heiko Vogel, der sagt: „Wir sind immer in der Lage, gegen jeden Gegner Chancen zu erspielen. Aber was die Effizienz angeht, passt es nicht.“ Zuletzt hatte allerdings Salzburg-Tormann Cican Stankovic gegen Sturm gehext. Und im September im Cup-Duell mit der Austria (0:2) war der violette Schlussmann Patrick Pentz nicht einfach nicht zu bezwingen.

Mentalität eines "Staubsauger-Vertreters" gefordert

Was müssen die Sturm-Angreifer also machen? „Alle Stürmer brauchen die Mentalität eines Staubsauger-Vertreters. Wenn die erste Klinke zubleibt, muss man trotzdem weitermachen. Und irgendwann kommt man wieder in den Lauf rein, bei dem man trifft“, sagt Vogel. Welchen Vertreter des Angriffs der Deutsche heute in die Startformation stellen wird, ließ er offen. „Es ist sehr schwer, weil sich im Training alle wirklich gut präsentiert haben“, sagte Vogel.

Nicht nur die Grazer haben Probleme mit der Chancenauswertung. Auch die Austria kämpft mit dem Vollstrecken der Möglichkeiten, hat in den bisherigen zehn Runden lediglich zehn Tore erzielt, vier Treffer weniger als Sturm. Austria-Trainer Thomas Letsch trainierte zuletzt offensiv. Auf die Frage, ob er mit seiner Mannschaft Sturm inklusive des Goalies ins Tor pressen will, sagte der Coach: „Wenn uns das gelingt, ist es auch gut, aber entscheidend ist, dass der Ball reingeht. Natürlich wissen wir, dass wir mehr Torchancen und mehr Tore brauchen. Deshalb war es auch ein Schwerpunkt im Training.“

Der Unterschied zu Sturm ist somit, dass die Grazer beim Herausarbeiten der Chancen besser sind als die Wiener. Das war auch im Cup-Spiel im September so, als Sturm das Spiel dominierte. Allerdings kamen die Violetten eine Runde weiter. Das soll aus Grazer Sicht heute nicht noch einmal passieren.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.