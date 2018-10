James Jeggo und Bright Edomwonyi, am Sonntag mit der Austria Gegner von Sturm, sind zwei von fünf Akteuren, die in der Startelf beim Cupsieg standen, aber nach ihrem Wechsel noch auf ihren Durchbruch warten.

James Jeggo im Austria-Dress © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Ort)

Am Sonntag trifft der SK Sturm auf die Wiener Austria. Es ist das Duell zweier Mannschaften, die in der aktuellen Saison bislang unter den Erwartungen geblieben waren. Das Aufeinandertreffen birgt Brisanz. Schließlich sind die Grazer am 26. September in der zweiten Cup-Runde als spielerisch bessere Mannschaft an den Violetten gescheitert.