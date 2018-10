Steirer muss sich Freitag am Bezirksgericht Hermagor wegen Körperverletzung verantworten. Vorbestraftem 34-Jährigen droht Haft. Er hat bei Fußballmatch im August einen Schiedsrichter-Assistenten verletzt.

Schiedsrichter-Assistent Fredrik Klyver hat sich dem Verfahren als Privatbeteiligter angeschlossen © Gepa

Obwohl er nur für eine Stunde anberaumt ist, ist es der Prozess des Jahres am Bezirksgericht (BG) Hermagor. Zumindest in Bezug auf den zu erwartenden Medienansturm. "Es gibt ein großes, auch überregionales Interesse an dieser Verhandlung", sagt Gerichtssprecher Christian Liebhauser-Karl.

