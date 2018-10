Markus Pink"Die Fans in Graz sind sowieso einzigartig"

Facebook

Markus Pink © GEPA pictures

Die 1:2-Niederlage gegen Meister Salzburg hat beim SK Sturm Spuren hinterlassen. Einerseits negative: „Das Spiel sitzt schon ein bisserl tiefer in den Knochen“, sagt Markus Pink. „Es ist eben ein Ergebnissport. Am Ende zählt nur, dass man mehr Tore macht als der Gegner.“ Aber auch im positiven Sinne hat die Partie ihren Eindruck hinterlassen. Trainer Heiko Vogel war stolz auf seine Mannschaft, auch Präsident Christian Jauk war ob des Auftritts seiner Mannschaft im zweiten Durchgang zufrieden.

Vor allem mit der Einwechslung von Markus Pink in der 63. Minute ist ordentlich Betrieb in das Offensivspiel der Schwarz-Weißen gekommen. „Dafür sind Einwechselspieler ja da, damit sie neuen Schwung bringen“, sagt der Kärntner.

