Sturm - Salzburg"Ein Wunder, dass Sturm so weit hinten ist"

© GEPA pictures

Das 1:2 des SK Sturm gegen Meister Salzburg war bitter, aber hat auch Mut für die kommenden Aufgaben gemacht. "Wir haben zwei unterschiedliche Hälften gesehen. Die erste ging klar an Salzburg, wir sind durch einen wunderschönen Freistoß zurückgekommen. In der zweiten Hälfte war es für die Zuschauer ein hochklassiges Spiel. Alle Wechsel haben ihre Wirkung gezeigt, wir haben gnadenlos auf Offensive gesetzt. Die Niederlage ist dann Fußball in aller Bitterkeit. Ich bin stolz auf meine Jungs, wie sie nach dem Rückstand reagiert und alles investiert haben. Ich glaube an die Qualität der Mannschaft, die couragierte Leistung vor allem in der zweiten Hälfte macht Mut für kommende Aufgaben", sagte Trainer Heiko Vogel.

Das sieht auch sein Kapitän Stefan Hierländer ähnlich: "Von der Einstellung und Grundbereitschaft her, war es ein gutes Spiel von uns gegen eine laufstarke, ballsichere Salzburger Mannschaft mit hoher Qualität. Nach einer solchen zweiten Hälfte ohne Punkte dazustehen, ist bitter. Wir hätten das eine oder andere Tor mehr machen müssen. Die Mannschaft hat alles reingehaut. Innerhalb der Mannschaft passt alles, wir sind homogen. Das zweite Tor war wieder ein Standardtor, das darf auf diesem Niveau einfach nicht passieren. Heute haben Kleinigkeiten entschieden."

Wie stark im zweiten Durchgang gegen Salzburg agiert hat, zeigt die Aussage von Salzburg-Tormann Cican Stankovic. "Es ist ein Wunder, dass Sturm so weit hinten ist. In der zweiten Hälfte haben sie es uns richtig schwer gemacht."