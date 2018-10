Zehn Cent pro Ticket gehen am Sonntag beim Bundesliga-Topspiel zwischen Sturm und Salzburg an die Steirische Krebshilfe.

Was dahinter steckt

SOCCER - BL, Admira vs Sturm © (c) GEPA pictures/ Mario Kneisl

In der zehnten Runde wird in Graz-Liebenau zwischen dem SK Sturm und Salzburg (17 Uhr) nicht nur um wichtige Punkte in der Bundesliga-Tabelle, sondern auch um wichtige Euros für die Gesundheit gespielt. Das Topspiel steht ganz im Zeichen der Prostata-Vorsorgeuntersuchung für Männer.

Der gesunde Mann sollte ab dem 45. Lebensjahr einmal jährlich zu einer Vorsorgeuntersuchung gehen, wenn in der Familie bereits Prostataerkrankungen aufgetreten sind, sollten Besuche beim Urologen bereits ab dem 40. Geburtstag regelmäßig stattfinden. Und genau darauf möchte man beim Bundesliga-Spiel am Sonntag aufmerksam machen.

Zehn Cent pro Ticket werden gespendet

Als symbolisches Zeichen für die Aktion wurde eine locker gesetzte Krawatte gewählt. Und um auf die Notwendigkeit einer regelmäßigen Vorsorgeuntersuchung aufmerksam zu machen, werden die Fußballer von Sturm und Salzburg auch mit einer Krawatte auf das Spielfeld zu laufen.

Zehn Cent jeder Eintrittskarte fließen an die Steirische Krebshilfe, zusätzlich dazu wird es auch Spendenboxen geben. Bislang wurden rund 11.000 Tickets für das Spiel verkauft.