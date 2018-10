Heiko Vogel nach dem 0:0 gegen LASK"Dass es zu 0 geht muss in die Köpfe rein"

In der neunten Bundesliga-Runde blieb Sturm in dieser Saison erstmals ohne Gegentreffer. Wichtig für die Entwicklung der Mannschaft.

Heiko Vogel © GEPA pictures

In der neunten Runde der Bundesliga ist es Sturm Graz also gelungen. Endlich steht hinten wieder die Null. Dass sie auch vorne steht, darüber können die Protagonisten in schwarz und weiß nach dem 0:0 zwischen Sturm und LASK hinwegblicken. Auf beiden Seiten nämlich.

"Es war wichtig, dass wir zu Null gespielt haben", sagte etwa Lukas Grozurek nach dem torlosen Unentschieden. "Man hat die ganze Woche und vor dem Spiel gemerkt, dass wir da nicht verlieren werden."

Punkte liegengelassen - aber nicht beim LASK

Trainer Heiko Vogel betonte ebenfalls die Wichtigkeit der 0. "Meine Spieler haben gesehen, dass es geht. Das muss in die Köpfe rein." Ganz ungewohnt wäre es, nach 90 Minuten ein Spiel ohne Gegentreffer zu beenden. "Es war ein hochintensives Spiel. Beide Mannschaften waren aggressiv, so war wenig Zeit für gelungene Kombinationen." Zufrieden ist Vogel mit der Situation freilich nicht. "Wir haben zu wenige Punkte, die haben wir aber woanders liegen gelassen - nicht hier."

"Das war ein Schritt in die richtige Richtung - vor allem, dass wir die Null gehalten haben", sagt auch Torhüter Jörg Siebenhandl. "Ich hätte mich auch gefreut, wenn der abgefälschte Schuss am Ende auf der anderen Seite der Stange reingeht." Die ordentliche Leistung führt Siebenhandl auf die gute Vorbereitung zurück. "Wir haben den LASK von unserem Tor weggehalten. Jetzt haben sie von weiter hinten aufbauen müssen. Das taugt ihnen auch nicht so", sagte er.

"Sturm hat das gut gemacht", sagt sein Gegenüber Alexander Schlager. Seine Glanztat nach gutem Abschluss von Grozurek, möchte Schlager nicht als Heldentat wissen. "Ich habe gute Sicht auf den Ball gehabt. Schaut ganz lässig aus", lacht der Torhüter, der bereits sechs Mal zu Null gespielt hat, über seine Parade.