Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Hier geht es zum Liveticker!

Der SK Sturm hat es heute auswärts mit dem LASK zu tun. Wie immer wird in der Paschinger TGW-Arena gespielt. Die Oberösterreicher gehen als Favorit in die Partie, haben sie doch sechs Bundesliga-Siege in Folge gewonnen und liegen auf Platz drei der Tabelle, mit bereits sieben Punkten Vorsprung auf die sechstplatzierten Grazer.

Die Steirer haben in der Meisterschaft nur einen Sieg aus den vergangenen sechs Partien feiern können und schieden am Mittwoch mit dem 0:2 bei der Wiener Austria aus dem ÖFB-Cup aus.

Sturm-Trainer Heiko Vogel steht deshalb gehörig unter Druck. Der Deutsche hofft auf einen Befreiungsschlag. Damit dieser gelingt, bietet der 42-Jährige folgende Startelf auf: Siebenhandl; Koch, Spendlhofer, Avlonitis, Maresic, Hierländer; Lackner, Zulj, Kiteishvili; Grozurek, Huspek.

Damit setzt Vogel bis auf eine Umstellung (Grozurek statt Hosiner) auf dieselbe Elf wie gegen die Austria, wo es zumindest in der ersten Spielhälfte Positives zu sehen gab.

LASK-Trainer Oliver Glasner setzt wie gewohnt auf folgende Startelf: Schlager; Ramsebner, Trauner, Wiesinger; Ranftl, Holland, Michorl, Ullmann; Goiginger, Otubanjo, Joao Victor.