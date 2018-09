Sturm ist nicht gut in die Saison gestartet - darüber gibt es keine zwei Meinungen. Die Punkteausbeute ist aber in der Vergangenheit nicht oft wesentlich besser gewesen. Und die Entwicklung stimmt.

© GEPA pictures

Sie ist nicht von der Hand zu weisen, die Ergebniskrise des SK Sturm. Nur vier Siege gab es in 14 Pflichtspielen zu feiern. Logisch, dass der Gegenwind für Trainer Heiko Vogel größer wird. Der 42-Jährige schied mit seiner Mannschaft aus dem Europacup aus – noch dazu mit einem 0:7-Gesamtscore blamabel gegen Larnaka. Im ÖFB-Cup scheiterte der Titelverteidiger bei der Wiener Austria (0:2) in der zweiten Runde. Dazu kommen zwölf Punkte aus acht Runden in der Bundesliga, was aktuell dem sechsten Tabellenrang entspricht.

