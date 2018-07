Die Wogen gegen hoch - der unmittelbar bevorstehende Transfer von Deni Alar von Sturm nach Wien wirbelt viel Staub auf. In Graz war man überrascht, sucht aber schon Ersatz. Alar will - noch - nicht reden.

Günter Kreissl und Deni Alar ©

Der Wechsel von Deni Alar von Sturm zurück zu Rapid wirbelt viel Staub auf. Viele Fans sind entrüstet, einige wünschen dem Spieler aber auch alles Gute. Alar selbst sagte am Telefon nur so viel: "Ich habe noch sehr viele Dinge zu erledigen. Ich bitte um Verständnis, dass ich vorerst nichts sage." Sein Manager Franz Masser möchte der Kleinen Zeitung zu diesem Thema vorerst "nichts mehr sagen", wie er in einer SMS mitteilt. Manchmal ist auch nichts mehr als genug.

