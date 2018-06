Facebook

Merkur-Arena © APA/ERWIN SCHERIAU

Sturm-Trainer Heiko Vogel war ob der Stadion-Diskussion, dass Sturm in der Champions-League-Gruppenphase nach Klagenfurt geht, beim gestrigen Trainingsauftakt sichtlich überrascht. Dass ein Verein seine Heimstätte freiwillig aufgeben soll, war für den Deutschen nicht wirklich ersichtlich. "Wir sind Sturm Graz. Im Klubnamen steht Graz, warum sollten wir dann in Klagenfurt spielen? Ich möchte alle Spiele hier in Graz austragen", sagte er. Vogel gab aber auch offen und ehrlich zu, die geschichtliche Problematik mit der Spielstätte in Graz-Liebenau nicht wirklich zu kennen. Und wahrlich ist die Thematik rund um die Merkur-Arena für nicht Eingeweihte nicht leicht zu durchschauen.

