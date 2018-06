Kleine Zeitung +

Umbaupläne wackeln Champions League: Nagl strikt gegen Sturm in Klagenfurt

Graz-Bürgermeister Nagl: "Wenn Sturm die Championsleague in Klagenfurt spielt, gibt es keinen Stadionumbau in Graz." Das erklärte Nagls Sprecher am Sonntag.