Ivica Osim © GEPA pictures

Es hätte der emotionale Höhepunkt der gestrigen Sportlergala in der Grazer List-Halle werden sollen: die Verleihung des "Styrian Sports Award 2018" an die Trainer-Legende Ivica Osim. Dann wurde daraus die Lobrede an einen Abwesenden. Osim, der große Melancholiker und Pestalozzi des Fußballs, musste tags zuvor ins Spital. Sein Gesundheitszustand ließ ein Kommen nicht zu, obwohl wir als Mitveranstalter bis zuletzt darauf gehofft hatten. Eine der vielen Anekdoten, die seine Karriere und Biografie umranken (danke, sturmnetz.at), bewog uns schließlich zu einer kurfristigen Abänderung des Ablaufs. Immer dann, wenn vor einem wichtigen Spiel die Mannschaftsaufstellung unter Dach und Fach war, soll Osim mit dem engsten Trainerstab einen Schluck Blended Malt Whisky getrunken haben, ersatzweise auch ein Stamperl Slibowitz aus der bosnischen Heimat. Wir baten also nach der Würdigung die Regie um zwei Gläser. Sie standen bereits dezent versteckt unter dem Rednerpult. Dann baten wir Franco Foda, den Teamchef und einstigen Osim-Schüler, auf die Bühne und stießen mit dem Publikum in der ausverkauften Halle auf den großen Abwesenden und seine baldige Genesung an. Wenn das Nationalteam Anfang Juni Brasilien und Deutschland geschlagen haben wird, wollen wir gemeinsam mit Foda Ivica Osim zuhause besuchen, ihm die Trophäe persönlich überreichen und uns dafür extra schön anziehen. Das haben wir mit dem Teamchef spät nachts an der Bar ausgemacht. Heute früh bricht er zeitig auf nach Wien und Innsbruck, um seine Teamspieler aus allen Buchten der Welt einzusammeln. Sebastian Prödl, Gast der Gala in feinem englischen Zwirn, nahm er gleich persönlich mit.

