Der SK Sturm feiert einen 2:0-Sieg über die Admira und hält nun bei 69 Punkten, um drei mehr als in der Meistersaison 2010/11. Deni Alar und Thorsten Röcher trafen, Christian Gratzei hatte seinen letzten Auftritt in seiner aktiven Karriere.

© GEPA pictures

Der SK Sturm kommt im Meisterschaftsfinish aus dem Feiern gar nicht mehr heraus. Nach dem Cup-Sieg und der Fixierung des zweiten Tabellenplatzes in der vorigen Woche ging es an diesem Sonntag weiter. Durch den 2:0-Sieg über die Admira halten die Grazer bei 69 Punkten, das sind drei Zähler mehr als in der Meistersaison 2010/11. Bisher hatten die Schwarz-Weißen nur zweimal mehr, in den Meistersaisonen 97/98 (81 Punkte) und 98/99 (73).

Vor dem Spiel wurden die Spieler geehrt, die den SK Sturm verlassen bzw. ihre Karriere beenden. Christian Gratzei und Christian Schulz gehen in "Pension", Christian Schoiessengeyr (Austria Wien), Marc Schmerböck (WAC) und Patrick Puchegger (Verein offen) wechseln den Klub.

Alar traf wieder, vergab aber viele Chancen

Das Spiel selbst plätscherte eine Hälfte lang dahin. Auf dem nassen Untergrund agierten die Spieler vorsichtig bis verhalten. Dementsprechend wenig gefährliche Torchancen bekamen die 13.421 Besucher im Stadion-Besucher zu sehen. Die beste Möglichkeit hatte Deni Alar. Sein Kopfball in der 23. Minute ging aber über das Tor. Zweimal (4. 26.) tauchte auch noch Bright Edomwonyi vor dem Admira-Tor auf. Passiert ist nichts. Auch nicht aufseiten der Admira. Sturm spielte brav, aber nicht gefährlich. Das lag auch daran, dass mit James Jeggo und Peter Zulj das gesetzte Mittelfeld nicht in der Anfangsformation gestanden sind. Jeggo kam in der 68. Minute für Stefan Hierländer, der sehr gut spielte. Zulj stand aufgrund seiner Knöchelverletzung nicht im Kader.

Ich bin ein bisschen heiß auf mich. Ich hätte zwei, drei Tore machen müssen. Sturm-Torschütze Deni Alar

Der Sieg war super, schön, dass wir die Spieler so verabschieden konnten. James Jeggo

Als Jeggo ins Spiel kam, ist es bereits 1:0 für die Grazer gestanden. Alar traf in der 49 Minute zur 1:0-Führung. Der Zeltweger hält damit bei 20 Saisontoren, um zwei weniger als Salzburgs Munas Dabbur. Die Torschützenkrone ist also noch in Reichweite. Die Vorentscheidung zugunsten von Sturm fiel in der 75. Minute. Thorsten Röcher erzielte das 2:0. Wenig später kam für den Torschützen Lukas Fadinger. Für den Amateure-Spieler war es sein erster Bundesliga-Einsatz. Ein Zeichen, in welche Richtung es beim SK Sturm in Zukunft auch gehen soll.

Der Eine absolvierte sein erstes Bundesliga-Spiel, der andere sein letztes. Christian Gratzei erhielt einen letzten Auftritt nach 16 Jahren in Schwarz-Weiß. Die Nummer 1 kam in de 85. Minute für Jörg Siebenhandl. Die Nordkurve entrollte ein Transparent mit der Aufschrift: "Gemeinsam durch 16 Sommer und Winter, nur du im Tor und wir dahinter! Danke Christian!" Es war ein perfekter Nachmittag für den SK Sturm, mit einem Gegner der ordentlich agierte, die Party aber nicht störte.