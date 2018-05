Wechsel zur Austria?Kreissl glaubt an Jeggos Charakter

Facebook

Günter Kreissl © GEPA pictures

Die Wiener Austria soll an James Jeggo interessiert sein. Das berichtete Sky Sport Austria am Samstag Nachmittag. Und geht bei der Berichterstattung so sehr ins Detail, dass bereis vermeldet wird, die Austria habe Jeggo einen Drei-Jahres-Vertrag vorgelegt.

Völlig aus der Luft gegriffen ist das Gerücht nicht, Jeggos Vertrag bei Sturm läuft aus und Spieler, die gute Leistungen zeigen, wecken Begehrlichkeiten. Dass die Austria einen Spieler mit den Qualitäten des Australiers gerne in den eigenen Reihen hätte, ist mehr als nur zu verstehen.

Sturms Geschäftsführer Sport Günter Kreissl lässt das Gerücht um den Australier trotzdem kalt. Kreissl: "Jimmy hat mir in einigen persönlichen Gesprächen immer gesagt, dass er weiß, was er an Sturm Graz hat und er sich hier richtig wohl fühlt. Er hat mir mehrmals gesagt, dass es für ihn sicher keinen andern Verein in Österreich gibt. Wenn sich Jimmys Charakter nicht um 180 Grad gedreht hat, bin ich ziemlich entspannt. Es kann natürlich sein, dass Berater im Hintergrund verhandeln."