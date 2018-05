Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

© GEPA pictures

Sie sagen nach 16 Jahren bei Sturm Adieu. Ist bei Ihnen heute Tränenalarm zu erwarten?

Normalerweise bin ich ein cooler Hund. Aber wenn dir bewusst wird, dass du das letzte Mal mit der Mannschaft vor den Fans stehst, kann schon etwas passieren. Das lässt wohl keinen kalt. Die Fans sind immer hinter mir gestanden. In erfolgreichen Zeiten ebenso wie in Phasen, in denen es nicht optimal gelaufen ist. Das Cupfinale hat wieder einmal gezeigt: Sturm hat die besten Fans.

