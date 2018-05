Facebook

© GEPA pictures

Am Samstag packten die Sturm-Spieler nach kurzer Suche in den Katakomben der Merkur-Arena noch einmal den Cup-Pokal aus, um auch zu Hause mit den Fans den Titelgewinn vom Mittwoch feiern zu können. Einen Tag darauf war der Vizemeistertitel zwei Runden vor Meisterschaftsende fixiert, weil Salzburg einen 4:1-Sieg auswärts gegen Rapid feierte.

Diese Woche wird in die schwarz-weiße Klubgeschichte eingehen, zumal die Schwarz-Weißen mit dem 3:1-Sieg über den LASK auch die 66-Punkte-Marke aus der Meistersaison 2010/11 knackten. Alles, was jetzt noch kommt, ist Draufgabe.

Trainer Heiko Vogel gab kurzerhand heute und Dienstag frei und freute sich über den Vizemeistertitel: "Wir haben uns schlussendlich für eine hervorragende Saison belohnt. Das war nur möglich, weil jeder über das ganze Jahr hinweg hervorragend und zielstrebig gearbeitet hat. Ich freue mich für jeden Einzelnen." Auch Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl jubelt über die aktuelle Saison, gab aber auch gleich zwei weitere Ziele für die letzten beiden Runden aus. "Die Saison ist jetzt schon top, aber es wäre schön, wenn wir die 70-Punkte-Marke erreichen bzw. übertreffen. Und wenn Deni Alar die Torschützen-Krone holt, wäre dies eine Bestätigung für die ganze Mannschaft", sagte Kreissl.

Auch für ihn selbst gibt es kein Durchschnaufen. Das Transferkarussell nimmt wieder Fahrt auf und der 43-Jährige möchte so schnell wie möglich die anstehenden Personalien finalisieren. Kreissl hat noch keinen seiner aktuellen Kaderspieler aufgegeben. Soll heißen: Er bemüht sich nach wie vor um den Verbleib von Dario Maresic, Bright Edomwonyi, James Jeggo und Marvin Potzmann. Spieler-Berater Michael Rummenigge war Samstag in Graz, um für Hannover 96 einen defensiven wie einen offensiven Spieler beim frischgebackenen Vizemeister zu beobachten.

Was bedeutet der zweite Platz in Bezug auf den Europacup? Die Grazer steigen in der zweiten Qualifikationsrunde der Champions League ein. Scheitern sie dort, geht es in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League weiter. Steigen die Schwarz-Weißen aber in die dritte Qualifikationsrunde der Champions League auf und scheitern dort, spielen sie in der Gruppenphase der Europa League weiter. Für die zweite Qualifikationsrunde der Champions League stehen zwei von drei möglichen Gegnern auf dem sogenannten Platzierungsweg bereits fest. Die Auslosung erfolgt am 19. Juni.

Champions League Mögliche Gegner des SK Sturm in der 2. Qualifikationsrunde

FC Basel (Schweiz), Ajax Amsterdam

(Niederlande) und jenes Team aus dem

Quintett PAOK Saloniki (Griechenland),

Besiktas, Galatasaray (beide Türkei),

Viktoria Pilsen, Sparta Prag (beide

Tschechien) mit dem höchsten

Klubkoeffizienten. Scheitert Sturm in der 2. Qualifikationsrunde der Champions League, steigen

die Grazer in der 3. Qualifikationsrunde

der Europa League ein. Erreicht Sturm die 3. Qualifikationsrunde der Champions League und scheitern

die Grazer in dieser, stehen sie in der

Gruppenphase der Europa League.

Bei einem Sieg in der 3. Qualirunde geht

es ins Champions-League-Play-off. 2. Qualifikationsrunde

Termine: 24./25. Juli (Hinspiele),

31. Juli/1. August (Rückspiele). 3. Qualifikationsrunde

Termine: 7./8. August (Hinspiele),

14. August (Rückspiele). Play-off

Termine: 21./22. August (Hinspiele),

28./29. August (Rückspiele).