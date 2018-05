Facebook

Wenige Tage nach dem gewonnen Cup-Endspiel jubelte Sturm erneut. Und zwar über einen 3:1-Heimsieg gegen den LASK, der die Linzer aus dem Rennen um den Vizemeistertitel warf. Sturm hingegen braucht wohl nur noch einen Punkt, um Zweiter zu werden. Holt Salzburg am Sonntag bei Rapid zumindest ein Remis, ist Rang zwei und die Champions-League-Qualifikation für Sturm schon dieses Wochenende sicher.

Die Partie begann vor knapp 13.000 Zusehern alles andere als gut für die Hausherren: Bereits in der zehnten Minute ging der LASK durch Maximilian Ullmann in Führung: Der Oberösterreicher wurde links alleine gelassen und schoss trocken ins lange Eck ein - Sturm-Tormann Jörg Siebenhandl war chancenlos.

Lange hielt die Führung der Gäste aber nicht: Nur drei Minuten nach dem 1:0 glich Deni Alar per Elfmeter aus. Zuvor legte LASK-Schlussmann Pavao Pervon Peter Zulj. Eigentlich knapp außerhalb des Strafraumes, doch Schiedsrichter Robert Schörgenhofer entschied dennoch auf Strafstoß. Glück für Sturm. Genau dieses stand den Steirern auch 14 Minuten nach dem Ausgleich zur Seite: Einen Schuss von Zulj wehrte Pervan schwach ab, Alar reagierte am schnellsten und sagte "Danke". Hatten die Grazer bis zum Führungstor nicht viele gute Möglichkeiten, besserte sich der Auftritt der Mannschaft von Trainer Heiko Vogel danach schlagartig. Nur einmal wurdes es noch eng, als LASK-Spieler Thomas Goiginger kurz vor der Pause nur die Latte traf.

Alar zum dritten Mal

Es dauerte nach Seitenwechsel (Jakob Jantscher kam zur Pause für Stefan Hierländer) nur wenige Sekunden, ehe Sturm erneut jubeln durfte. Und bereits zum dritten Mal an diesem Nachmittag war es Deni Alar, der sich in die Torschützenliste eintragen konnte. Nach einem Abwehrfehler von Emanuel Pogatetz versenkte er den Ball aus kurzer Distanz im Kasten der Gäste. Apropos Pogatetz: Der wurde in der 80. Minute mit Gelb-Rot vom Platz geschickt.

Spieldaten Sturm - LASK 3:1 (2:1) Tore: Alar (14./Elfmeter, 28., 46.) bzw. Ullmann (10.) Sturm: Siebenhandl - Koch, Schoissengeyr, Maresic - Hierländer (46. Jantscher), Jeggo, Lovric, Potzmann - P. Zulj (83. F. Schubert) - Röcher, Alar (73. Edomwonyi) LASK: Pervan - Luckeneder, Trauner, Pogatetz - Ranftl (62. Reiter), Holland, Michorl, Ullmann - Goiginger (87. Celic), Tetteh (75. Gartler), Joao Victor Gelb-Rote Karte: Pogatetz (80./Foul) Gelbe Karten: Jeggo, Maresic, Schoissengeyr bzw. Michorl, Pervan

Den verdienten Abschiedsapplaus bekam Alar in der 74. Minute, als er durch Bright Edomwonyi ersetzt wurde. Es waren Alars Saisontreffer 17, 18 und 19.

Das war es dann. Sturm hatte keine nennenswerten Chancen mehr, der LASK scheiterte entweder an sich selbst oder an Siebenhandl.