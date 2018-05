Facebook

© GEPA pictures

Mit der Euphorie des Cup-Titels im Rücken will Sturm heute gegen LASK einen großen Schritt Richtung Vizemeistertitel machen. Und auch die Fans werden wie schon zuletzt in Klagenfurt wieder eine große Rolle spielen. Knapp 12.000 Tickets waren bereits einen Tag vor dem Spiel verkauft, die Merkur Arena wird also erneut gut gefüllt sein.

Die Aufstellung des SK Sturm: