Zur Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel ist Heiko Vogel bereits mit neuer Haarfarbe erschienen. Und hat so seine Cupwette eingelöst.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Screenshot/KK

Heiko Vogel hat Wort gehalten: Der Deutsche ist mit schwarzen Haaren zur Pressenkonferenz vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den LASK (Samstag, 16 Uhr) gekommen und hat seine Wette damit eingelöst, im Falle eines Cupsieges eine neue Haarpracht zu präsentieren.

"Bis die Haare herausgewachsen sind", lautet Vogels Antwort auf die Frage, wie lange die Haare denn dunkel bleiben würden. "Es fühlt sich an, als hätte ich mehr Haare. Und meine Frau meint, ich sehe jünger aus."

Vogel mit neuer Haarfarbe

Für das Heimspiel gegen den LASK wurden bisher 10.600 Tickets abgesetzt - zudem haben die Fanklubs dazu aufgerufen, wie schon in Klagenfurt mit weißem T-Shirt zu kommen und die Nordkurve so in eine weiße Wand zu verwandeln.

Vor dem LASK-Spiel wird zudem Jürgen Säumel verabschiedet, der seine Karriere beendet.