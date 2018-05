Facebook

Der Fanansturm zum Cupfinale, das heute um 20.30 Uhr angepfiffen wird, lässt auch den Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) strahlen. Immerhin werden bis zu 28.000 Zuseher im Klagenfurter Wörthersee-Stadion erwartet. So viele waren auch 2010 beim Cupendspiel in Kärntens Landeshauptstadt mit dabei.

In den anderen vier Finalpartien in Klagenfurt kamen im Schnitt gerade einmal etwas mehr als die Hälfte ins Stadion. „Es ist eine tolle Sache, dass mit Salzburg und Sturm die beiden besten Bundesligateams aufeinandertreffen. Das ist eine große Wertschätzung für den Bewerb und dokumentiert, dass der ÖFB-Cup etwas wert ist“, sagt Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH.

Nettoerlöse werden geteilt

Finanziell erhalten die beiden Finalisten Prämien in Höhe von 150.000 Euro. „Zusätzlich bekommen beide Teams jeweils 35 Prozent der Nettoerlöse, also die Ticketingerträge abzüglich der Veranstaltungskosten. 30 Prozent bleiben beim ÖFB“, erklärt Neuhold. Somit wird noch einmal ein sechsstelliger Eurobetrag in die Kassen der beiden Klubs fließen.

Ob in Zukunft das Cupfinale in Klagenfurt ausgetragen wird, ist allerdings ungewiss. „Mit Klagenfurt, Salzburg, Innsbruck, Graz, Linz und den drei Wiener Stadien (Anm. Generali-Arena, Allianz- und Happel-Stadion) haben wir acht potenzielle Finalstandorte, die ein Angebot abgeben können, zwischen 2019 und 2022 die Cupfinali auszutragen. Im Juni fällt die Entscheidung“, sagt Neuhold.