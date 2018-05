Facebook

Sturm hat im Jahr 1996 den ersten Cup-Titel in der Vereinsgeschichte gewonnen. Bilder von Ihnen verraten, dass es ein sehr emotionales Ereignis war. Was ist damals in Ihnen vorgegangen?

Hannes Kartnig: Es war einfach nur grandios und geil. Wir haben den feinen Wienern gezeigt, dass auch wir Provinzler kicken können. Die Wunderwuzzis aus Wien haben schön geschaut, was die kleinen Grazer können. Ich habe dann alle am Schmäh gehalten, das hat mich richtig beliebt gemacht in Wien.

In der Kabine ist es rundgegangen.

Meine feine Seidenkleidung hat nach Bier gerochen, weil mich Mario Haas und Roman Mählich mit Bier übergossen haben. Ich habe gestunken wie ein Puntigamer-Flascherl. Das war eine Hetz’, da musst du einfach mitmachen. Später haben sie mich zu dritt und zu viert geföhnt. Irgendwie mussten sie mich ja wieder trockenlegen. Und dann haben sie mir irgendein fürchterliches Parfüm drübergeschüttet, das war grauslich.

Vorher haben Sie aber noch den Pokal geküsst, oder?

Nein, aber ich habe mir fast einen Bruch gehoben. Der Pokal war eineinhalb Meter groß. Der war größer als einige unserer Spieler. Ich will keine Namen nennen, aber Roman Mählich sitzt derzeit als Experte beim ORF auf einem Hochsitz.

5. Juni 1996: Die besten Bilder von Sturms erstem Cup-Triumph Die Admira war Sturms Gegner im Cup-Finale am 5. Juni 1996. (c) Hans Punz Am Ende setzte sich Sturm 3:1 durch - der erste nationale Titel der Vereinsgeschichte war erreicht, die Freude kannte keine Grenzen. (c) Hans Punz Andrej Tschernischow, Darko Milanic und Thomas Gill feierten den Cup-Titel. (c) Hans Punz Damals bereits dabei: Günter Neukirchner. Im Duell mit dem legendären Hans Kogler. (c) Hans Punz Darko Milanic traf in Hälfte eins, Arnold Wetl machte mit zwei Treffern in Hälfte zwei alles klar. (c) Hans Punz Die Brigata Graz war damals noch nicht so stimmgewaltig - trotzdem bereits mit Trommeln ausgerückt. (c) Hans Punz Die Startelf (von links nach rechts): Vastic, Hörtnagl, Hörmann, Reinmayr, Posch, Schopp, Neukirchner, Swierczewski, Milanic, Gill, Wetl. (c) Hans Punz Trainer-Legende Ivica Osim. (c) Hans Punz Kapitän Wetl bekam den Pokal überreicht. (c) Hans Punz Klicken Sie sich durch die Bilder des Spieles und der Feierlichkeiten! (c) Hans Punz (c) Hans Punz (c) Hans Punz (c) Franz Pammer (c) Hans Punz (c) Hans Punz (c) Hans Punz (c) Hans Punz (c) Hans Punz (c) Hans Punz (c) Hans Punz (c) Franz Pammer (c) Hans Punz (c) Franz Pammer (c) Hans Punz (c) Franz Pammer (c) Hans Punz (c) Franz Pammer (c) Hans Punz (c) Hans Punz (c) Hans Punz (c) Hans Punz (c) Franz Pammer (c) Franz Pammer (c) Franz Pammer (c) Franz Pammer (c) Hans Punz (c) Franz Pammer (c) Franz Pammer (c) Hans Punz (c) Hans Punz (c) Hans Punz (c) Franz Pammer (c) Franz Pammer (c) Hans Punz (c) Hans Punz (c) Franz Pammer (c) Hans Punz (c) Franz Pammer 1/48

Und wie ist die Feier in Graz abgelaufen?

Wir waren bei Bürgermeister Alfred Stingl zum Brötchenessen eingeladen. Die Leute sind auf dem Hauptplatz gestanden und haben uns zugejubelt. Damals war das ein echtes Erlebnis für uns. Da wussten wir ja noch nicht, was beim Gewinn des ersten Meistertitels 1998 auf uns zukommen sollte.

1998 hat Sturm den Meistertitel, aber nicht den Cup gewonnen. Warum hat es gegen Ried eigentlich nicht für den dritten Cupsieg in Folge nach 1996 und 1997 gereicht?

Weil wir Gentlemen waren. Wir haben uns für die Champions League qualifiziert und haben Ried gewinnen lassen, damit sie auch etwas internationale Luft schnuppern können. Ein Double wäre uns viel zu teuer gekommen und hätte unsere Finanzen überfordert.

