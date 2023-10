Austria Klagenfurt-Chefcoach Peter Pacult kostete Sonntagnachmittag die angenehmen Temperaturen am Wörthersee aus. Seiner analytischen Meinung, die er direkt nach dem 0:0-Remis gegen BW Linz geäußert hatte, blieb er wie gewohnt treu. „Wenn wir in der ersten Halbzeit in Führung gehen, was von den Chancen durchaus möglich war, wäre der Druck auf Seiten der Linzer gewesen. Doch so machen wir kein Tor, haben zum Glück auch keines bekommen und so nehmen wir den Punkt mit. Er ist garantiert nicht unwichtig“, meint der Wiener.