Die Liste der Anliegen, die Fußball-Bundesligist Austria Klagenfurt an die Stadt hat, ist lang. Sportboss Günther Gorenzel präsentierte sie diese Woche dem Klagenfurter Stadtsenat. Unter anderem soll der Austria-Fansektor in den Norden, näher zum Klubhaus hin, verlegt werden.

"Das Klubhaus und den Platz davor sehen unsere Fans als ihre Heimat an“, sagt Gorenzel. Derzeit feuern die Austria-Fans ihr Team auf der Südseite an. „Wenn sie zum Spiel wollen, müssen sie ums halbe Stadion marschieren. Wären sie im Norden, wäre der Weg vom Klubhaus ins Stadion ein kurzer.“