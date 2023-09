Jetzt ist es passiert. In der siebenten Runde ging Austria Klagenfurt erstmals als Verlierer vom Platz. Binnen acht Minuten entschieden die Linzer die Partie für sich. In der 36. Minute schickte Zulj mit einem Lochpass Horvath auf die Reise, dessen Querpass zur Mitte Ljubicic ins kurze Eck an Menzel vorbei abschloss.

In der 40. Minute spielte Zulj einen Ball quer durch den Strafraum, Flecker stand völlig frei und verwertete aus kurzer Distanz zum 2:0.

In der 44. Minute marschierte Havel nach einem Irving-Ballverlust durch die komplette Austria-Abwehr und schob den Ball ins lange Eck (44.) – 3:0.

Aufbäumen kurz nach der Pause

Trainer Peter Pacult reagierte mit einem Dreifachwechsel, brachte unter anderem Bonnah, der in der 56. Minute nach Pass von Karweina auf 1:3 verkürzte. Es folgte eine starke, aber zu kurze Druckphase der Hausherren. Der LASK brachte seinen ersten Auswärtssieg der Saison und seinen dritten Sieg in Folge über die Distanz.