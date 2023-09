Vor dem Europa-League-Kracher gegen Liverpool will sich der LASK in der Fußball-Bundesliga ein wenig Selbstvertrauen holen. Die Aufgabe ist vor dem Europacup-Highlight gegen die Stars aus der Premier League allerdings keine einfache, das Duell bei Austria Klagenfurt geht ebenfalls als Spitzenspiel durch. Denn in der 28 Black-Arena empfängt der nach sechs Spielen noch ungeschlagene Tabellenvierte aus Klagenfurt den Dritten aus Linz.

So startet die Austria Klagenfurt: