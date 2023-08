Vier Spiele, vier Gegentore – sind das zu viel? Zu wenig? Passt es? Was sagt es übers Abwehrverhalten von Austria Klagenfurt aus? Die Zahlen für sich alleine recht wenig, setzt Kapitän und Innenverteidiger Thorsten Mahrer zu einer Erklärung an: „Wir haben in den Spielen bisher sehr wenig zugelassen, auch gegen den WAC – und dann machen die mit zwei Bällen auf das Tor zwei Treffer.“ In die selbe Kerbe schlägt Torhüter Phillip Menzel. „Bisher sind wir immer sehr gut gestanden, ich musste nicht viel halten.“