Im Vorfeld der Begegnung zwischen Sturm und Austria Klagenfurt wurde die Abwehrabteilung der Gäste von etlichen Seiten lobend erwähnt. Sie erfüllte auch heute die Erwartungshaltung, allerdings hatten sich die "Blackies" optisch gesehen für das Eindhoven-"Lehrspiel" rehabilitiert. Für die Kärntner, die ohne den zuletzt so stark aufspielenden Sinan Karweina (er konnte aufgrund von Schmerzen im hinteren Oberschenkel nicht trainieren) direkt ins Stadion angereist waren, bahnte sich ein intensiver Arbeitstag an. Die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer schnappte sich über ein sicheres Passspiel den Löwenanteil in sämtlichen Statistiken und dominierte die Partie. Was doch fehlte, waren Kreativität, spielerische Lösungsansätze sowie finale Durchschlagskraft.