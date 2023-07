Man darf sich nicht wundern, wieso keine Persönlichkeiten entstehen. „Das ist logisch, wenn wir teilweise ohne Tabellen spielen, keinen echten Wettkampf haben und jedem sagen, dass er Potenzial hat, auch wenn vielleicht keines vorhanden ist. Wir forcieren, so hart es klingt, oftmals die nicht so guten Talente. Und da gebe ich Martin Hinteregger vollkommen recht“, konkretisiert Robert Micheu, der im Juli die Führung der Austria-Klagenfurt-Akademie übernommen hat. Schon zuvor war er in seiner Funktion als Jugendleiter in alle Abläufe eingebunden. Rund 80 Kicker gehören der Akademie an.