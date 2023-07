"Es bringt mir nichts Profi zu sein, wenn ich mir die Wohnung nicht mehr leisten kann"

Fußballer Fabian Miesenböck (30) hatte seit seinem Abgang in Klagenfurt drei Angebote aus der heimischen 2. Liga. Aktuell hält er sich in Leobendorf fit, wo sein Bruder Marco in der Regionalliga spielt.