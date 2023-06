"Was ich die letzten drei Wochen vermisst habe? Die Journalisten", meinte Austria-Chefcoach Peter Pacult grinsend. Der Wiener präsentierte sich am Montag beim Auftakttraining in Viktring gut gelaunt. Angesprochen auf seine Erwartunghaltung, gesteht der 63-Jährige, „dass ich derzeit überhaupt keine Prognosen abgeben könnte. Das wäre nicht sinnvoll. Wir gehen in die Vorbereitung und werden sehen, wie alles abläuft.“