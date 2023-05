Wie es sich angefühlt hat, durchgebeutelt zu werden, hat Austria Klagenfurt in der Anfangsphase gegen Sturm Graz am eigenen Leib erfahren müssen. Mit dem Begriff Horrorstart lag man diesbezüglich alles andere als falsch. Es lief in wenigen Minuten schief, was nur schieflaufen konnte. Und so gingen die spielfreudigen "Blackys" vor ausverkaufter Kulisse bereits in der sechsten Minute durch einen Traumvolleytreffer von David Schnegg mit 1:0 in Führung. Was könnte nach so einem frühen Rückstand für den klaren Außenseiter Schlimmeres passieren? Genau, das nächste Tor. Die Grazer erhöhten keine zwei Minuten später durch Sturms "Mann der Stunde", Manprit Sarkaria, auf 2:0 – ein perfekter Doppelschlag der Hausherren.