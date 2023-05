Diskussionen im Fußball über eine universelle Erfolgsformel sind keine Seltenheit, ganz im Gegenteil. Wobei es sie unterm Strich wohl nie geben wird. Man versucht allerdings, Statistiken mittels zahlenmäßiger Analysen zu nutzen, um sich der Formel anzunähern. Dass Standards das gewisse Extra ausmachen können, ist kein Geheimnis. Und genau in jener Datenstatistik hat SK Austria Klagenfurt in der laufenden Bundesligasaison die Nase vorne. Die Violetten erzielten 19 Treffer nach Standards, davon sechs per Elfmeter – das schließt auf einen Höchstwert. In der Meistergruppe fielen bisher drei der vier Tore nach Standards - bedeutet ebenfalls den höchsten Anteil.