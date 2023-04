Christopher Cvetko: "Es war echt hart, doch man ist selber machtlos"

Austrias Mittelfeldregisseur Christopher Cvetko kehrt nach seiner Sperre gegen den LASK zurück. "Ich muss wieder in jeden Zweikampf so reingehen, dass ich ihn gewinnen will. Was passiert ist, und es war viel Pech dabei, muss ich ganz schnell ausblenden."