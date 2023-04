Die Partie wurde in Klagenfurt fast zur Nebensache, nach dem die völlig überraschende Meldung eintrudelte, dass Austria-Goalgetter Markus Pink mit sofortiger Wirkung nach China wechselt. Austria Klagenfurt-Sportdirektor Matthias Imhof ließ im Sky-Interview die Bombe platzen. Der Pischeldorfer soll sich Shanghai Port FC aus der Chinese Super League anschließen. Die Verträge sind zwar noch nicht unterschrieben - ist aber wohl nur mehr Formsache. Das Transfer-Fenster in China ist noch bis 8. April offen, bis dahin soll alles unter Dach und Fach sein.

Pink wäre im Sommer ablösefrei gewesen. Eine Verlängerung war für die Austria offenbar nicht realisierbar. "Es ist kein Geheimnis, dass wir den auslaufenden Vertrag mit ihm gern über den Sommer hinaus langfristig verlängert und ihn auch nach der aktiven Karriere in unseren Verein eingebunden hätten. Er hat frühzeitig den Entschluss gefasst, dieses Angebot nicht anzunehmen", sagte Imhof. Aus sportlicher Sicht tue der Abgang weh, "wir können es uns aber nicht leisten, den wirtschaftlichen Aspekt außer Acht zu lassen", so Imhof.

Die Klagenfurter kassierten so noch eine Ablösesumme. "Es war immer mein Traum, als Fußballer ein anderes Land und eine andere Liga kennenzulernen. Ich freue mich darauf und werde die Austria natürlich als Fan weiter genau verfolgen“, sagt Pink.

Souveräne "Bullen"

Sportlich klingelte es in der 28-Black-Arena zum ersten Mal in der 16. Minute, als Ghoukh für die Führung der „Bulle“ sorgte. Die Gäste ließen einmal mehr über schnelle Konter ihre Qualität aufblitzen, wobei die Kärntner nach einer halben Stunde mutiger agierten und für Offensivaktionen bereit waren. In der 63. Minute erhöhten die Salzburger vor rund 4667 Fans im Stadion durch einen verwerteten Strafstoß von Sesko auf 2:0. Und die Spiellaune der Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle ließ nicht nach. Nur wenige später sorgte Adamu für einen sehenswerten Volleytreffer. Die Salzburger setzten sich am Ende souverän mit 3:0 durch.