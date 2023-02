Die Verantwortlichen der Austria Klagenfurt setzen den nächsten Schritt zur Entwicklung des eigenen Nachwuchses und verstärken den Trainerstab in der Akademie mit Alexander Schmidt. Der 54-Jährige wird zur Saison 2023/24 neuer Chefcoach der U18 und löst Wolfgang Schellenberg ab, der sich ab Sommer auf seine Doppelrolle als Nachwuchs-Boss sowie Koordinator des Übergangsbereichs und der Amateure des Traditionsvereins fokussiert.

„Mit Alexander Schmidt konnten wir einen absoluten Fachmann für uns gewinnen, der sowohl im Jugend- als auch im Profibereich einen riesigen Erfahrungsschatz einbringt, von dem unser Verein sehr profitieren wird. Wir sind davon überzeugt, dass er in den nächsten Jahren dazu beitragen wird, junge Spieler auszubilden und an unsere Kampfmannschaft heranzuführen“, blickt Schellenberg voraus.

Der UEFA Pro Lizenz-Inhaber arbeitete in führenden Positionen im Nachwuchs des TSV 1860 München, des VfB Stuttgart und des FC Red Bull Salzburg. Beim Branchen-Primus des österreichischen Fußballs trainierte Schmidt die U16 und die U18. Durch seine Schule gingen spätere Nationalspieler wie Nicolas Seiwald, Alexander Prass, Junior Adamu, Kevin Volland sowie Lars und Sven Bender.

Seit 2019 im Herren-Bereich tätig

Im Sommer 2019 wechselte Schmidt zurück in den Herrenbereich und übernahm den Cheftrainer-Posten beim damaligen Bundesligisten SKN St. Pölten. Es folgten Stationen in Deutschland bei Türkgücü München, Dynamo Dresden und zuletzt bei Kickers Offenbach. Ab Sommer will Schmidt tatkräftig mithelfen, den Nachwuchs der Waidmannsdorfer voranzubringen.

„Wolfgang Schellenberg und ich kennen uns aus gemeinsamen Zeiten bei 1860 München, haben schon damals sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet und uns nie aus den Augen verloren. Es ist beeindruckend, wie sich die Austria Klagenfurt in den zurückliegenden Jahren entwickelt hat und ich freue mich sehr darauf, ein Teil dieses Vereins zu sein“, sagt der künftige U18-Coach Alexander Schmidt.