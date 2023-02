Dass im Fußballgeschäft nicht alles nach Drehbuch verläuft, liegt auf der Hand. Spieler investieren viel, dennoch muss man hin und wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. An Durchhaltevermögen hat es Markus Pink nie gemangelt. „Ich habe viel erlebt und genügend Herausforderungen gemeistert, war aber nie so weit zu sagen, dass ich mich aufgebe.“ Inwiefern sich Beharrlichkeit auszahlt, demonstrierte sein Beinahe-Wechsel in die italienische Serie B zu Reggina und Trainer Filippo Inzaghi. Es war so gut wie fix, nur eine Einigung der Vereine blieb am Ende aus.